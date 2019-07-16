После гибели семьи в реке Лена в Якутии возбуждено уголовное дело

, 11:59 Эфирная новость 123

Поисковая операция продолжалась до глубокой ночи.

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Фото, видео : Serguei Fomine / www.globallookpress.com, Пятый канал

Тела всех погибших на реке Лена в Якутии найдены. Это четверо взрослых и трое детей. Поисковая операция продолжалась в ночь на вторник, 16 июля.

В живых из всей компании остались женщина и трое несовершеннолетних. Сейчас с ними работают психологи.

Трагедия разыгралась на диком пляже в районе острова Пономарев. По данным следствия, во время купания дети стали тонуть, на помощь к ним бросились четверо мужчин — на берег не вернулся никто. Работу по поиску тел осложняло слишком сильное течение. Оно судя по всему и стало причиной несчастья.

На месте продолжает работать оперативно следственная группа. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии на реке Шуя в Тыве, где в пятницу, 12 июля, утонули в машине девять человек, в том числе семеро детей.

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