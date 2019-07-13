Следователи установили картину происшествия на реке Шуй в Тыве, где в пятницу, 12 июля, утонули в машине девять человек, в том числе семеро детей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Тыва, 12 человек на автомашине УАЗ-31512 выехали с чабанской стоянки в Кара-Суг-Аксы около семи часов утра. Когда они пересекали реку вброд, заглох двигатель, «УАЗик» начало сносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались наружу и пытались удержать машину, но из-за сильного течения она опрокинулась. Салон быстро заполнился водой, двое взрослых и семь детей, находившиеся в салоне, утонули. Женщину, которая была снаружи, унесло течением, ее поиски продолжаются. В живых остались двое мужчин.

Тела девятерых погибших доставлены в ближайший город Ак-Довурак, с ними работают судмедэксперты. На месте ЧП продолжает работать следственная группа. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших на переправе в Республике Тыва.