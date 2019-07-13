Люди погибли на реке Шуй в Тыве из-за заглохшего двигателя — видео

, 9:49 Видео 234

Следователи восстановили картину трагедии на переправе, где в машине в пятницу утонули семеро детей и двое взрослых. Поиски женщины продолжаются.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com/Matthias Oesterle, Следственный комитет

Следователи установили картину происшествия на реке Шуй в Тыве, где в пятницу, 12 июля, утонули в машине девять человек, в том числе семеро детей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Тыва, 12 человек на автомашине УАЗ-31512 выехали с чабанской стоянки в Кара-Суг-Аксы около семи часов утра. Когда они пересекали реку вброд, заглох двигатель, «УАЗик» начало сносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались наружу и пытались удержать машину, но из-за сильного течения она опрокинулась. Салон быстро заполнился водой, двое взрослых и семь детей, находившиеся в салоне, утонули. Женщину, которая была снаружи, унесло течением, ее поиски продолжаются. В живых остались двое мужчин.

Тела девятерых погибших доставлены в ближайший город Ак-Довурак, с ними работают судмедэксперты. На месте ЧП продолжает работать следственная группа. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших на переправе в Республике Тыва.

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

10:48
Кикабидзе прокомментировал рассказы о его «тайных корпортативах» в России
10:31
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности — видео
10:17
Самолет Utair совершил экстренную посадку возле деревни под Тобольском
9:59
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой
9:49
Люди погибли на реке Шуй в Тыве из-за заглохшего двигателя — видео
9:36
«Это еще развивающаяся история» — Михаил Шац об отношениях с Татьяной Лазаревой

Сейчас читают

Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
День двенадцати апостолов: Приметы и традиции на 13 июля
«Горячая красотка»: Купальник «русской Кардашьян» обнажил ее пышные формы

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги