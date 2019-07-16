Новый раскол: на Украине вступил в силу закон о языке

, 19:44 Эфирная новость 82

Миллионы граждан Незалежной, для которых русский родной, официально объявлены людьми второго сорта. У них отняли базовое право — пользоваться своим языком при любом общении с государством.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Zuma, Пятый канал

Сегодня Украина заговорит по-новому. В стране вступил в силу скандальный закон о государственном языке, подписанный еще в мае бывшим президентом Петром Порошенко.

Документ предусматривает использование только украинского почти во всех сферах жизни.

На «мове» теперь обязаны изъясняться политики, врачи, учителя и журналисты. Закон еще на стадии обсуждения подвергся жесткой критике из-за своего, по сути, анти-конституционного характера.

В частности, сегодня президент Украины Владимир Зеленский не смог бы произнести свою знаменитую инаугурационную речь. В ней он несколько раз обращался к избирателям на русском, что заметили и оценили все, а с сегодняшнего дня это официально запрещено.

Закон о языке, который перед выборами обещал подкорректировать нынешний президент Незалежной, вступил в силу без каких-либо изменений. Миллионы граждан Украины, для которых русский родной, официально объявлены людьми второго сорта. У них отняли базовое право — пользоваться своим языком при любом общении с государством. Европа молчит, хотя там все прекрасно понимают, что именно происходит.

Как именно закон расколол общество убедился Валентин Трушнин.

В то же время очень патриотично ведут себя дети украинских парламентариев. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, общественность пришла в ужас, когда увидела фото, на котором сын депутата от партии Порошенко возможно помочился на надпись «Я люблю Украину», заявив, что не обязан быть патриотом.

Читайте также

+20° Днём +21°
Ночью +10°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
«Думать вредно»: Астрологи рассказали, какие знаки зодиака морочат себе голову

Последние новости

20:48
Турецкие отели спешно снижают цены для российских туристов
20:36
В Таврическом дворце Петербурга стартовал Форум российской и белорусской молодежи
20:25
«Аполлон!» Тарзан взбудоражил фанаток снимком в микрострингах
20:16
Еще одну группу косаток выпустили на волю из «китовой тюрьмы»
20:11
За нападение на врачей грозит уголовная ответственность
20:04
Решение по «скифскому золоту» вновь отложено

Сейчас читают

Почему Федосеева-Шукшина внезапно переписала на Алибасова московскую квартиру?
«Хотите убить меня?!» Волочкова взбесилась из-за обвинений в алкоголизме
«Что вы творите?!» 33-летнюю Пелагею заподозрили в изменении внешности

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги