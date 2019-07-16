Новый раскол: на Украине вступил в силу закон о языке

Сегодня Украина заговорит по-новому. В стране вступил в силу скандальный закон о государственном языке, подписанный еще в мае бывшим президентом Петром Порошенко.

Документ предусматривает использование только украинского почти во всех сферах жизни.

На «мове» теперь обязаны изъясняться политики, врачи, учителя и журналисты. Закон еще на стадии обсуждения подвергся жесткой критике из-за своего, по сути, анти-конституционного характера.

В частности, сегодня президент Украины Владимир Зеленский не смог бы произнести свою знаменитую инаугурационную речь. В ней он несколько раз обращался к избирателям на русском, что заметили и оценили все, а с сегодняшнего дня это официально запрещено.

Закон о языке, который перед выборами обещал подкорректировать нынешний президент Незалежной, вступил в силу без каких-либо изменений. Миллионы граждан Украины, для которых русский родной, официально объявлены людьми второго сорта. У них отняли базовое право — пользоваться своим языком при любом общении с государством. Европа молчит, хотя там все прекрасно понимают, что именно происходит.

Как именно закон расколол общество убедился Валентин Трушнин.

В то же время очень патриотично ведут себя дети украинских парламентариев. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, общественность пришла в ужас, когда увидела фото, на котором сын депутата от партии Порошенко возможно помочился на надпись «Я люблю Украину», заявив, что не обязан быть патриотом.