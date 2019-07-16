Сын депутата от партии Порошенко помочился на надпись «Я люблю Украину»?

, 19:21 Фото 25

Выходка молодого человека вызвала бурю возмущения в социальных сетях.

Фото : Facebook @Вова Восколович

Сын депутата Золотоношского городского совета городского совета от партии Порошенко Владислава Восколовича опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой он якобы справляет малую нужду на уличную надпись «Я люблю Украину» в городе Черкассы.

Доподлинно неизвестно — реализовал ли юноша по имени Владимир задуманное или просто сделал вид. Одно можно сказать точно — публикация вызвала бурю негодований в социальных сетях.

Facebook @Анатолій Зінченко

«Вот такое чудовище воспитал депутат Золотоношского городского совета Владислав Восколович, директор ООО „380“. Господин Владислав, воспитайте своего урода!» — написал житель Черкасс.

Сам Владимир Восколович закрыл от комментариев свою страницу в Instagram, перед этим отметив, что он не обязан быть патриотом, если отец является депутатом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «мосте Кличко» в Киеве, который треснул на второй день после открытия.

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