Еще одну группу косаток выпустили на волю из «китовой тюрьмы»

В Хабаровском крае выпустили на волю еще одну группу косаток из так называемой «китовой тюрьмы».

Специалисты привезли млекопитающих на мыс Перовский несколько дней назад. После наблюдения и установки специальных меток для слежения косаток отпустили в Охотское море.

Первую партию — двух косаток и шесть белух выпустили на волю еще 27 июня. 5-tv.ru сообщал, что выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов.

С лета 2018 года в бухте Средняя содержались в неволе 90 белух и 11 косаток. По факту их незаконного вылова было возбуждено уголовное дело.