Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

, 6:16 Эфирная новость 36

Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.

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Фото, видео : ТАСС/Смитюк Юрий, Пятый канал

Две касатки из печально известной «китовой тюрьмы» в Приморье выпущены на свободу в Сахалинском заливе. Сейчас они направляются в сторону Шантарских островов, где и были выловлены.

Появились первые кадры морских животных на свободе. Они уже проплыли около 100 километров. Самец и самка держатся вместе. За их передвижением внимательно следят зоологи.

По их данным, животные здоровы и навыков жизни на свободе не утратили. После возвращения команды специалистов в Приморье начнется подготовка к выпуску следующей группы животных.

Напомним, что с лета 2018 года в бухте Средняя содержались в неволе 90 белух и 11 косаток. По факту их незаконного вылова было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Приморье началась операция по освобождению косаток из «китовой тюрьмы».

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