Фото: УАЗ впервые показал «Патриот» в «автоматом»

, 17:56 Фото 11

Ульяновский автомобильный завод анонсировал презентацию российского внедорожника с автоматической коробкой передач.

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Фото, видео : Instagram @uazrussia

Ульяновский автомобильный завод показал фотографию первого «Патриота» с автоматической коробкой передач.

Предпремьерный снимок опубликован на официальной странице УАЗ в Instagram. На нем запечатлен руль внедорожника, из-под которого видны всего две педали — газ и тормоз.

«Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?» — гласит подпись.

Опытные «уазоводы» тут же отметили, что в этом «Патриоте» не хватает привычной третьей педали, и были абсолютно правы (орфография и пунктуация авторов сохранена - Прим.ред.).

«Педали сцепления нет. Неужто акпп?» — удивленно спросил один из них.

Подробные характеристики и цены на усовершенствованный автомобиль производитель обещал обнародовать позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тест-драйве Lada Xray, который провел министр экономического развития России Максим Орешкин.

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