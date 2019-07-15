«Мне понравилось»: Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

, 12:12 Видео 107

Глава Минэкономразвития поделился в сети впечатлениями от поездки на российском хетчбэке по маршруту Москва — Тольятти.

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Фото, видео : Instagram @oreshkin_max

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в своем аккаунте в Instagram поделился с подписчиками впечатлениями о своей поездке по маршруту Москва — Тольятти на российском хетчбэке Lada Xray. По словам политика, автомобиль показал себя с положительной стороны.

«Честно — понравилась!» — ответил Максим Орешкин на вопрос пользователя.

Глава Минэкономразвития отметил, что в целом у него остались хорошие ощущения от поездки. Большая дорог на протяжении маршрута находится в нормативной состоянии, идет реконструкция федеральных трасс. Максим Орешкин признался, что в пути от Казани до Самары были и мелкие неприятности.

«Один раз прилично налетели на яму», — написал министр.

Максим Орешкин подчеркнул, что «вазовские» автомобили для жителей страны много значат. Министр отметил, что отношение к машине тех, кто находился с ним в салоне на протяжении путешествия после поездки в корне изменилось.

«Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но, когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров — и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, — настроение и отношение к машине изменилось», — цитирует Максима Орешкина РИА Новости.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти. Основной целью поездки была подготовка позиции для финального решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минэкономразвития возмущен досрочным обнародованием данных об инфляции.

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