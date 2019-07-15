«Мне понравилось»: Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в своем аккаунте в Instagram поделился с подписчиками впечатлениями о своей поездке по маршруту Москва — Тольятти на российском хетчбэке Lada Xray. По словам политика, автомобиль показал себя с положительной стороны.
«Честно — понравилась!» — ответил Максим Орешкин на вопрос пользователя.
Глава Минэкономразвития отметил, что в целом у него остались хорошие ощущения от поездки. Большая дорог на протяжении маршрута находится в нормативной состоянии, идет реконструкция федеральных трасс. Максим Орешкин признался, что в пути от Казани до Самары были и мелкие неприятности.
«Один раз прилично налетели на яму», — написал министр.
Максим Орешкин подчеркнул, что «вазовские» автомобили для жителей страны много значат. Министр отметил, что отношение к машине тех, кто находился с ним в салоне на протяжении путешествия после поездки в корне изменилось.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минэкономразвития возмущен досрочным обнародованием данных об инфляции.