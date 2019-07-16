Ирина Пегова попросила не комментировать ее беременность — фото

, 19:14 Фото 162

Актриса выложила снимки, где предстала в платье «интересного» фасона.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова опубликовала в Instagram серию новых снимков. На фото звезда одета в белое платье свободного кроя. Поклонников удивила подпись, которую певица оставила под фотографиями.

«Только не комментируйте про беременность! Я просто люблю такой фасон!» — написала Пегова.

Фанатам понравился наряд актрисы, и они завалили любимицу комплиментами.

«Замечательный фасон платья. Вам идет. Вы божественны!»

«Какое красивое платье на Ирочке!»

«Платье — бомба!» — восхищаются фолловеры.

Instagram @pegovairina

Помимо внешнего вида Ирины Пеговой, поклонников вдохновила искренность и простота, с которой актриса обратилась к подписчикам.

«Сказала, как отрезала!»

«Ирина, я обожаю вас за простоту и искренность. Сейчас таких звезд мало!»

«Ага. Беременность. Всем бы такую спортивную фигуру и любовь к спорту», — похвалили Пегову фанаты.

Ирина Пегова родила единственную дочь в браке с актером Дмитрием Орловым. Артисты развелись, прожив вместе шесть лет. 41-летняя актриса до сих пор так и не вышла замуж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова похвасталась фото с пляжа.

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