«Восхитительные коленки»: Пегова похвасталась фото с пляжа

Ирина Пегова восхитила поклонников пляжными снимками. Фотографии появились на странице актрисы в Instagram. В кадре Пегова позирует с книгой Станиславского в черной широкополой шляпе и купальнике.

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«Вы прекрасны и чудесны!»

«Суперфотки!»

«Восхитительные коленки!» — написали пользователи.

Instagram @pegovairina

Однако внимание многих подписчиков привлек задний план на одном из снимков — в кадр случайно попал мужчина в цветных плавках.

«Мужик так старается, позер, живот так втя-я-ягивает!»

«За спиной Станиславский уже все глаза сломал!»

«Вот мужик и не думал, что так попал», — шутят фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой в купальнике.