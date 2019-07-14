«Восхитительные коленки»: Пегова похвасталась фото с пляжа

Ирина Пегова восхитила поклонников пляжными снимками. Фотографии появились на странице актрисы в Instagram. В кадре Пегова позирует с книгой Станиславского в черной широкополой шляпе и купальнике.
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«Вы прекрасны и чудесны!»
«Суперфотки!»
«Восхитительные коленки!» — написали пользователи.
Однако внимание многих подписчиков привлек задний план на одном из снимков — в кадр случайно попал мужчина в цветных плавках.
«Мужик так старается, позер, живот так втя-я-ягивает!»
«За спиной Станиславский уже все глаза сломал!»
«Вот мужик и не думал, что так попал», — шутят фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой в купальнике.