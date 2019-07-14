«Восхитительные коленки»: Пегова похвасталась фото с пляжа

, 19:40 Фото 1 693

Большую часть тела актрисы на снимке закрывает томик Станиславского, но поклонникам для восторгов хватило и того, что им разрешили увидеть.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова восхитила поклонников пляжными снимками. Фотографии появились на странице актрисы в Instagram. В кадре Пегова позирует с книгой Станиславского в черной широкополой шляпе и купальнике.

«Средство от эгоизма»: рассуждения Галкина о детях восхитило фанатов

«Вы прекрасны и чудесны!»

«Суперфотки!»

«Восхитительные коленки!» — написали пользователи.

Instagram @pegovairina

Однако внимание многих подписчиков привлек задний план на одном из снимков — в кадр случайно попал мужчина в цветных плавках.

«Мужик так старается, позер, живот так втя-я-ягивает!»

«За спиной Станиславский уже все глаза сломал!»

«Вот мужик и не думал, что так попал», — шутят фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой в купальнике.

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

20:12
Видео: Пять человек погибли в страшной аварии на трассе Белорецк — Уфа
20:10
Милое видео: Нюша впервые показала своему дедушке SnapChat
19:56
Европейская спутниковая система Galileo перестала работать
19:40
«Восхитительные коленки»: Пегова похвасталась фото с пляжа
19:26
Медведчук рассказал о масштабах влияния США на Украину
19:12
«Младенец с картин Леонардо»: Наталья Штурм похвасталась маленьким внуком

Сейчас читают

Астрологи назвали 10 идеальных союзов по знаку зодиака
«Средство от эгоизма»: рассуждения Галкина о детях восхитило фанатов
Лолита Милявская рассказала о главных качествах будущего супруга

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги