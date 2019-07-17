Видео: Конгресс США выступил против «расистских высказываний» Дональда Трампа

, 7:36 Эфирная новость 11

Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением «расистских высказываний» президента страны в адрес членов конгресса.

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Фото, видео : Zuma\TASS, Пятый канал

Палата представителей Конгресса США признала Дональда Трампа расистом. Голосование за соответствующую резолюцию в Вашингтоне завершилось несколько часов назад. «За» высказались 240 депутатов. Все они — традиционные противники американского президента — демократы.

Их возмутили высказывания Трампа в адрес четырех женщин-конгрессменов, одна из которых уроженка Сомали. Ранее лидер Соединенных Штатов в своем Twitter призвал их уехать на историческую родину и разбираться там с проблемами. За эти слова в Конгрессе Дональда Трампа обвинили в разжигании межнациональной розни и пренебрежении историей США.

«Слова президента о наших коллегах доказывают, что он не разделяет американские ценности. Эти комментарии Трампа — позорные, отвратительные и расистские. И как же стыдно слышать, как он продолжает отстаивать свою оскорбительную точку зрения», — заявила председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Но, так или иначе, крупного скандала не вышло: принятая в Конгрессе резолюция для Трампа никаких юридических последствий иметь не будет. Да и мировая общественность американских демократов не поддержала. Так, глава британского МИДа Джереми Хант осудил «расистские высказывания» президента США, но поставил союзнические отношения с Вашингтоном выше любых резолюций. Ну а сам Дональд Трамп и вовсе проигнорировал результаты голосования.

Яркие высказывания президента США, бывает, вводят американцев в полный ступор. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера.

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