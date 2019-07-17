Источник сообщил о задержании главы астраханского Минстроя

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По предварительной информации, задержание Олега Гужвинского связано с темой аварийного жилья.

Фото : © CHROMORANGE Bilderbox / www.globallookpress.com

Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский задержан представителями правоохранительных органов, об этом в среду, 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве региона.

«Задержали Гужвинского. По тематике аварийного жилья», — говорится в сообщении.

По информации другого источника агентства, в Астраханской области работают сотрудники Генеральной прокуратуры. Стоит отметить, что официального подтверждения этому нет.

Олег Гужвинский был назначен на должность и. о. министра строительства и ЖКХ в августе 2018 года.

В СК РФ заявили, что в отношении действующего и двух бывших министров строительства Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ГИБДД по Новгородской области попался на асфальтовой крошке. Начальник региональной автоинспекции Владимир Лонский стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке.

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