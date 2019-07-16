Глава ГИБДД по Новгородской области попался на асфальтовой крошке

Глава Управления ГИБДД по Новгородской области Владимир Лонский был задержан за получение взяток в крупном размере, сообщили в Следственном комитете.

Уголовное преследование Лонского началось в начале июля 2019 года, когда начальник новгородской автоинспекции получил 300 тысяч рублей и бутылку дорогого коньяка за патрульное сопровождение транспортировки крупногабаритного груза по региону.

Второй эпизод коррупции с участием Лонского следователи установили позже. По версии СК, в мае высокопоставленный инспектор, угрожая незаконным привлечением к административной ответственности, получил от мастера дорожного предприятия в городе Сольцы асфальтную крошку на сумму не менее 36 тысяч рублей. Полученный материал Лонский собирался использовать при строительстве гаража.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для главы ГИБДД по Новгородской области. Лонский отстранен от занимаемой должности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аресте замглавы ПФР Иванова по делу о коррупции.