«Тефлоновый канцлер»: фрау Меркель — 65. Почему ей желают только здоровья?

, 14:40 Эфирная новость 60

Юбилей Ангела Меркель встречает не в лучшей форме — подкачало не только здоровье, но и политическое положение. Когда она ушла с поста главы ХДС — ее не спешили списывать, но сейчас позиции изменились.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Новое назначение это очередная победа фрау Меркель, именно под ее руководством Урсула фон дер Ляйнен работала с 2005 года. Так что самый высокий пост в Евросоюзе теперь с немецким штурвалом.

Поздравлять канцлера Германии будут и по другому случаю. Ангеле Меркель исполняется 65 лет. И хотя свой день рождения она встречает не в лучшей форме, выходной железная леди взять отказалась, поэтому вся Германия желает канцлеру здоровья.

С пугающей частотой Канцлера трясет на публичных мероприятиях. Все труднее держать речь — появилась заметная одышка. Приставной стульчик стал обязательным элементом торжественных церемоний. Теперь только сидя принимает парад. Ну что еще пожелать ей в 65? — только одного.

«Здоровья! При ней не стало единой Германии, поэтому и нет какого-то одного пожелания от всех. Одни скажут: „Спасибо, что была с нами, но больше не надо“. Другие скажут: „Когда-нибудь нам будет Вас не хватать“. Потому что известно, кто придет на ее место», — говорит политолог Геро Нойгбауэр.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ангела Меркель на праздновании Дня взятия Бастилии во Франции попыталась публично доказать, что с ней все хорошо, и прошлась пешком по Парижу. Однако все заметили серьезную оттышку, которая появилась у канцлера.

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