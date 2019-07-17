Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака — видео

, 13:16 Видео 84

По мнению специалистов, 90% онкологических заболеваний спровоцированы курением.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Zamir Usmanov, Semen Likhodeev, 008 Soba Hospital, Custom Medical Stock Photo, Jörg Horstmann / www.globallookpress.com

Специалисты Роспотребнадзора назвали главный фактор развития рака. По их мнению, 90% онкологических заболеваний спровоцированы курением. Кроме того, эта вредная привычка способствует развитию хронической формы бронхита и эмфиземы, сообщает ФАН.

«Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака», — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты отмечают, что, выкуривая одну сигарету, человек получает в среднем три миллиграмма никотина. При этом доза алкалоида, способная вызвать смерть, составляет 60 миллиграммов, что соизмеримо с пачкой сигарет.

Те, кто начал курить с 15 лет, имеют шансы в пять раз выше заболеть раком, чем те, которые начали предаваться пагубной привычке после 25-ти. Специалисты отмечают, что продолжительность жизни любителя сигарет сокращается на 20-25 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему любители сладостей могут быть подвержены раку.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +12°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Последние новости

13:47
Близкая подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»
13:36
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
13:24
«Гага хакнула Россию!»: в соцсетях недовольны расставанием Купера и Шейк
13:16
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака — видео
13:04
Дельфиненок попросил туристов спасти его маму с мелководья — видео
12:44
Арест шести украинским морякам продлен на три месяца

Сейчас читают

Звезда «Холостяка» выбрала свадебное платье в Париже
Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
Звезда «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно прооперирован

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги