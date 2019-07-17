Специалисты Роспотребнадзора назвали главный фактор развития рака. По их мнению, 90% онкологических заболеваний спровоцированы курением. Кроме того, эта вредная привычка способствует развитию хронической формы бронхита и эмфиземы, сообщает ФАН.

« Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака », — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты отмечают, что, выкуривая одну сигарету, человек получает в среднем три миллиграмма никотина. При этом доза алкалоида, способная вызвать смерть, составляет 60 миллиграммов, что соизмеримо с пачкой сигарет.

Те, кто начал курить с 15 лет, имеют шансы в пять раз выше заболеть раком, чем те, которые начали предаваться пагубной привычке после 25-ти. Специалисты отмечают, что продолжительность жизни любителя сигарет сокращается на 20-25 лет.

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