Почему любители сладостей могут быть подвержены раку — видео

, 12:30 Видео 118

Эксперт рассказал о новой причине появления недуга.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Creativ Studio Heinemann, imagebroker/ulrich niehoff, Jochen Tack, Jens Kalaene, Arkadius Kozera, Sina Schuldt / www.globallookpress.com

Любители сладостей больше склонны к онкологическим заболеваниям, нежели те, кто равнодушен к шоколаду и конфетам, пишет News.ru со ссылкой на научного сотрудника отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России Алексея Трякина.

«Прием простых углеводов (глюкоза, сахароза) приводит к быстрому повышению концентрации глюкозы в крови. Это провоцирует выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста», — сказал Трякин.

По его словам, именно инсулиноподобный фактор роста, который участвует в процессе развития клеток и тканей организма, провоцирует образование опухолей. Кроме того, появлению недуга способствует избыточный вес в результате неумеренного потребления сладкого. Особенно велик риск возникновения рака молочной железы у женщин, отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как звезда сериала «Воронины» Борис Клюев борется с раком.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

13:27
Сати Казанова рассталась с мужчиной из-за его любви к стейкам
13:20
Крупный пожар уничтожил три иномарки в Петербурге
13:12
71-летняя Ротару в модной кожанке затмила невестку на семейном фото
13:06
Видео: неизвестные обокрали люксовый Maserati в Петербурге на 3,5 миллиона
13:01
В погоне за Россией: США призвали инвестировать в гиперзвуковое оружие
12:53
Тося Чайкина о вредной попсе, творческой лени и Иване Дорне

Сейчас читают

Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой
«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок
«Обалденная!»: Актриса Мария Порошина сразила поклонников вечерним туалетом

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги