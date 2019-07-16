Любители сладостей больше склонны к онкологическим заболеваниям, нежели те, кто равнодушен к шоколаду и конфетам, пишет News.ru со ссылкой на научного сотрудника отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России Алексея Трякина.

«Прием простых углеводов (глюкоза, сахароза) приводит к быстрому повышению концентрации глюкозы в крови. Это провоцирует выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста», — сказал Трякин.

По его словам, именно инсулиноподобный фактор роста, который участвует в процессе развития клеток и тканей организма, провоцирует образование опухолей. Кроме того, появлению недуга способствует избыточный вес в результате неумеренного потребления сладкого. Особенно велик риск возникновения рака молочной железы у женщин, отметил эксперт.

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