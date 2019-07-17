Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский выразил мнение, что самым плохим днем для рубля может оказаться последняя пятница текущего месяца — 26 июля, сообщает «Российская газета».

Аналитик считает, что после того, как будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за второй квартал, российская валюта может укрепиться по отношению к доллару до 61,9 рубля.

« Однако по-настоящему в центре внимания будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность, которая также должна пролить свет на вопрос, насколько курс доллара к мировым валютам дискомфортен для продаж таких транснациональных корпораций как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M », — отметил Владимир Рожанковский.

По мнению эксперта, 26 июля состоится заседание по монетарной политике Центробанка РФ, после которого регулятор согласно «бюджетному правилу» может инициировать закупку валюты для Минфина. В данном случае курс рубля развернется в противоположную сторону и разочарует инвесторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что падение курса рубля ожидается к концу 2019 года.