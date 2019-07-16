Падение курса рубля ожидается к концу 2019 года

Неутешительный прогноз для российской национальной валюты озвучил польский аналитик Ярослав Косатый, по мнению которого рубль к концу 2019 года может потерять около 9%, а курс доллара вырастет до 69 рублей, пишет News.ru.

Эксперт объяснил свое предположение переходом Центробанка РФ к смягчению денежно-кредитной политики, в частности понижению ключевой ставки. Также финансист считает, что на рубль перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

« Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные », — заявил он.

Ранее именно Косатый среди прочих специалистов наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале 2019 года.

5-tv.ru передавал, что индекс «бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире.