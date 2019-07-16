Падение курса рубля ожидается к концу 2019 года

Неутешительный прогноз для российской национальной валюты озвучил польский аналитик Ярослав Косатый, по мнению которого рубль к концу 2019 года может потерять около 9%, а курс доллара вырастет до 69 рублей, пишет News.ru.
Эксперт объяснил свое предположение переходом Центробанка РФ к смягчению денежно-кредитной политики, в частности понижению ключевой ставки. Также финансист считает, что на рубль перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.
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Ранее именно Косатый среди прочих специалистов наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале 2019 года.
5-tv.ru передавал, что индекс «бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире.