Падение курса рубля ожидается к концу 2019 года

, 2:33 Видео 11

Прогноз польского экономиста о курсе российской нацвалюты ранее уже подтвердился.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС

Неутешительный прогноз для российской национальной валюты озвучил польский аналитик Ярослав Косатый, по мнению которого рубль к концу 2019 года может потерять около 9%, а курс доллара вырастет до 69 рублей, пишет News.ru.

Эксперт объяснил свое предположение переходом Центробанка РФ к смягчению денежно-кредитной политики, в частности понижению ключевой ставки. Также финансист считает, что на рубль перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

«Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные», — заявил он.

Ранее именно Косатый среди прочих специалистов наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале 2019 года.

5-tv.ru передавал, что индекс «бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире.

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

2:33
Падение курса рубля ожидается к концу 2019 года
2:04
«Не понарошку»: В США военные пообещали убивать защитников инопланетян
1:24
«И вас-таки раздели!»: Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера
0:56
Выдыхаем! Джеймс Бонд не будет менять пол
0:40
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
0:26
«Украина неадекватна»: В СФ ответили на угрозы Турчинова «снести» Крымский мост

Сейчас читают

Видео: В школе «Индустрия» обсудили будущие тренды российского кинематографа
Полуголая Кафельникова повторила смертельный трюк россиянки, погибшей в Доминикане
Фанаты нашли доказательства романа Стаса Пьехи со звездой «Холостяка»

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги