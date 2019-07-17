«Вы хотите нас всех здесь построить?» Зеленскому надерзили в Николаеве — видео

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У президента Украины случился конфликт с директором аэропорта Федором Барной.

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Фото, видео : Serg Glovny / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Директор аэропорта в украинском Николаеве Федор Барна надерзил президенту Незалежной Владимиру Зеленскому во время рабочей встречи на территории воздушной гавани, сообщают СМИ Украины.

По информации «Обозревателя», недопонимание между Зеленским и Барной случилось, когда зашел разговор о достройке терминала николаевского аэровокзала и необходимых на эти цели средствах.

«Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?» — вдруг заявил директор аэропорта.

Главе государства по понятным причинам такой подход не понравился, и он решил «удалиться», ответив, чтобы сотрудники Федора Барны и он «разбирались сами». Однако руководитель воздушной гавани снова решил продолжить беседу, в результате которой так ничего и не прояснилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что окружение Владимира Зеленского пытается изолировать его от внешнего мира.

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