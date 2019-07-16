Зе в футляре! Окружение Зеленского пытается изолировать его от внешнего мира

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Украинские журналисты рассказали, кто контролирует все контакты главы государства.

Фото : Serg Glovny / www.globallookpress.com

В окружении президента Украины Владимира Зеленского действуют несколько групп влияния, которые ограничивают общение главы государства с разными ведомствами.

Источник в команде украинского лидера сообщил газете «Украинская правда», что все его контакты контролирует лично глава Офиса президента Андрей Богдан. Все общение Зеленского с главами ведомств происходит через посредников.

«Они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», — заявил собеседник.

В качестве примера был упомянут недавний случай с нотой украинского МИД в адрес российских коллег, о которой ничего не знал Зеленский. По словам источника, министр иностранных дел Павел Климкин несколько раз пытался добиться встречи с президентом, однако она так и не состоялась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дипломатической ноте об украинских моряках, о которой не проинформировали Зеленского.

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