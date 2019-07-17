Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

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В среду, 17 июля, канцлер Германии отмечает 65-летие.

Фото : Kay Nietfeld / www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин тепло поздравил немецкую коллегу Ангелу Меркель с юбилеем во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля. В среду, 17 июля, канцлеру Германии исполнилось 65 лет.

«В состоявшемся телефонном разговоре Владимир Путин тепло поздравил Ангелу Меркель с 65-летием», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства отправил Меркель поздравительную телеграмму, в которой отметил ее политические качества лидера и успешную многолетнюю деятельность. Путин подчеркнул, что ценит сложившиеся между ними отношения, «позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы».

Ангела Меркель занимает должность немецкого канцлера почти 14 лет подряд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день 65-летия канцлеру Германии желают только здоровья.

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