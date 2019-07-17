В Минздраве предложили убрать алкомаркеты из жилых домов на пустыри

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По мнению главного нарколога ведомства, торговлю спиртным следует оставить только в крупных магазинах вдали от населенных районов городов.

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Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Астапкович, Александр Натрускин, Сергей Пивоваров, ТАСС / Валентин Спринчак, Александр Щербак, Владимир Смирнов

Внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил за ликвидацию торговли алкоголем и табаком на первых этажах жилых домов в городах, пишет News.ru.

По его мнению, спиртное следует продавать только в гипермаркетах и на удаленном расстоянии от густонаселенной городской застройки.

«Мы ратуем за то, чтобы в жилых домах в маленьких магазинах не продавали алкоголь и табак — два основных токсических вещества, которые значительно сокращают жизнь», — заявил Брюн.

В малых городах и селах имеет смысл сократить часы, когда можно купить алкоголь, добавил врач. Специалист также призвал усилить борьбу с нелегальным алкоголем, который производят в домашних условиях. Заявление Брюна прозвучало во время круглого стола, посвященного смертности россиян от пагубных привычек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инициативе Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя для лиц моложе 21 года.

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