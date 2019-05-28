Минздрав выступил за запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года — видео

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В ведомстве уже разработали соответствующий законопроект.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

В российском Минздраве разработан законопроект, согласно которому продажа крепкого алкоголя может быть запрещена, если потребитель не достиг 21 года. Текст документа появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Новым законопроектом Минздрав надеется ввести некоторые поправки в уже существующий закон. В частности, лицам младше 21 года предлагается не отпускать спиртные напитки, если содержание этилового спирта в них выше 16,5% от общего объема напитка.

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В случае, если у продавца возникают сомнения в определении возраста покупателя, он имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Минздрава РФ рассказала о новых стандартах обучения в школе.

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