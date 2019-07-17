Погода продолжает испытывать на прочность москвичей — в вечерний час пик в среду, 17 июля, на столицу обрушились ливни, а порывы ветра достигали 17 м/с.

Транспортный коллапс наблюдается в разных районах города. Так, вблизи путепровода Шоты Руставели на Дмитровском шоссе на севере-востоке Москвы движение транспорта заблокировано из-за подтопления. Большой Савеловский путепровод также оказался подтоплен, в результате чего в тоннеле заглохли две машины.

Участник коллектива «На-На» Вячеслав Жеребкин тоже поделился в Instagram увиденным. На видеоролике певец едет за рулем авто, но уровень воды на дороге даже закрывает колеса проезжающих мимо автомобилей.

Пользователи соцсетей делятся видео московского неба с гигантскими грозовыми тучами.

Всего же в Москве за сутки выпало более 15% месячной нормы осадков: при стандартных для июля 85 мм осадков выпало 14 мм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в десятках регионов желтый уровень погодной опасности.