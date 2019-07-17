Циклоническая депрессия: в десятках регионов желтый уровень погодной опасности

, 19:02 Эфирная новость 41

Холодный фронт с грозами, ливнями и градом растянулся от Чукотки до Крыма.

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Фото, видео : Liu Debin / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3890

Желтый уровень погодной опасности объявлен в десятках регионов России. Холодный фронт с грозами, ливнями и градом растянулся от Чукотки до Крыма.

На центральную часть страны надвигаются два циклона: с Балтики и Черного моря. Во власти непогоды Сибирь и Дальний Восток. В Новосибирске больше двух тысяч зданий оказались обесточены из-за сильного ливня. В жилых домах протекла кровля, затоплены подвалы. Аварийные работы по словам коммунальных служб будут продолжаться весь день.

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Власти Тувы ввели режим ЧС на территории всей республики. Из-за дождей резко поднялся уровень воды на Малом Енисее. В некоторых поселках началась эвакуация населения. Спасатели вывозят людей на лодках на безопасные участки.

Непогода обрушилась и на республику Коми. Там размыло дороги, от напора воды частично обрушился мост. Местные жители боятся по нему передвигаться и предпочитают обходить стороной. Под водой оказались несколько десятков жилых домов. У некоторых дачников погиб урожай.

Грозовой фронт прошел и над Благовещенском. Территория детского сада затоплена. Родителям пришлось переносить детей на руках.

На столицу этой ночью вновь обрушился сильный ливень. Выпала четверть месячной нормы осадков. Оба циклона — северный и южный — столкнутся под Москвой уже сегодня к вечеру, и вызовут, как говорят синоптики циклоническую депрессию.

Тема:
Погода 3890
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