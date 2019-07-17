ФК «Ростов» объявил об уходе капитана Гацкана

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35-летний футболист покинет берега Дона, где провел 11 лет.

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Фото, видео : Instagram @fcrostov

Футбольный клуб «Ростов» анонсировал прощальный матч своего многолетнего лидера и капитана Александра Гацкана. Домашняя игра со «Спартаком» 20 июля станет последней для 35-летнего полузащитника в составе желто-синих.

«Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу», — пояснили в «Ростове».

Instagram @fcrostov

Полузащитник выступал за клуб с 2008 года, принял участие в 314 матчах и забил 24 гола. В составе ростовских «мужиков» Гацкан стал серебряным призером чемпионата России.

Футболист очень тепло попрощался с болельщиками:

«Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова».

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