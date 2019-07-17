ФК «Ростов» объявил об уходе капитана Гацкана

Футбольный клуб «Ростов» анонсировал прощальный матч своего многолетнего лидера и капитана Александра Гацкана. Домашняя игра со «Спартаком» 20 июля станет последней для 35-летнего полузащитника в составе желто-синих.
Полузащитник выступал за клуб с 2008 года, принял участие в 314 матчах и забил 24 гола. В составе ростовских «мужиков» Гацкан стал серебряным призером чемпионата России.
Футболист очень тепло попрощался с болельщиками:
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