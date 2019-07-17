На новой форме лондонского «Челси» разглядели российский триколор

, 20:06 Фото 75

Британский футбольный клуб, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, представил комплект выездной формы на сезон 2019-2020.

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Фото, видео : Instagram @chelseafc

Футбольный клуб «Челси» представил комплект новый выездной формы на грядущий сезон.

На странице лондонцев в Instagram опубликованы фотографии экипировки.

«Представляем нашу новую форму сезона 2019/20 от Nike, вдохновленную культурой модов, которая процветала в 1960-е на юго-западе Лондона», — говорится в описании.

Instagram @chelseafc

Британские и российские болельщики «синих» разглядели на рукавах и вороте маек российский триколор (орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. Ред.):

«Russian flag though 😍😂 (Российский флаг однако)»;

«Russia? (Россия?)»;

«Designed by Abramovich 😅 (Дизайн от Абрамовича)»;

«Please, tell me this is a joke (Пожалуйста, скажите, что это шутка)»;

«Russia 🇷🇺 🔥🔥🔥»;

«Россия матушка»;

«Казалось бы, причем тут Россия».

Комментарием отметился и легенда «Челси» и «Барселоны» Джулиано Беллетти. 

«Fantastic! (Фантастическая!)» — написал бывший футболист.

Стоит отметить, что владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович, который купил находящийся на грани разорения клуб в 2003 году. После этого лондонцы пять раз побеждали в чемпионате Англии, выграли Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы

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