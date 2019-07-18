Видео: В Приморье нашли копию скалы из «Короля Льва»

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В заповеднике, где расположилась скала, даже есть свой кандидат на главную роль легендарного мультфильма.

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Фото, видео : YouTube @Земля Леопарда, Кадр из м/ф "Король Лев"

Необычные кадры удалось запечатлеть сотрудникам заповедника «Кедровая падь» в Приморье. На видео попал аналог легендарной скалы из «Короля льва».

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Кроме того, в кадре оказался и претендент на главную роль мультфильма — леопард по кличке Тайфун. Хищник, попавший в поле зрения скрытой камеры, нежится на солнце, а потом отправляется по своим делам.

Как пояснили специалисты заповедника, их метафора не случайна, и дело в данном случае не только во внешнем сходстве ландшафта. Тайфун — «король» на этой территории.

Стоит отметить, что главный герой ролика — дальневосточный леопард. Это самый редкий вид крупных кошек в мире, представители которого обитают только в Приморском крае.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двух маленьких леопардов и тигра пытались тайно вывезти из Краснодара.

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