Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Львы, остерегайтесь ложных обещаний. Близнецы, не будьте так пристрастны к людям вокруг себя. Весы, не ставьте себе никаких ограничений.



Овен — гороскоп на сегодня, 18 июля

Надежда и исцеление души — это то, что звезды обещают сегодня Овнам. Посмотрите на свою реальность со стороны и поймите «причину свыше», по которой все произошло так, как произошло. Это ключ к внутренней трансформации. Кроме того, сегодняшний день прямо-таки кричит вам о любви и романтике. Ах, да, еще одно важное предупреждение от звезд: старый любовник может вернуться в совершенно новом виде.

Космический совет: посмотрите на происходящее со стороны.

Телец — гороскоп на сегодня, 18 июля

Вот вам старый, но действенный совет для романтических знакомств, Тельцы: поставьте себя на место того, чье внимание хотите привлечь. Силы судьбы готовятся привести в вашу жизнь кого-то особенного — но только тогда, когда вы не строите из себя того, кем не являетесь.

Космический совет: будьте собой — это лучшая ваша роль.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 18 июля

Близнецы, вы, кажется, пытаетесь проецировать свой болезненный опыт на других. Что с того, что однажды вам пришлось обжечься об кого-то? Это не означает, что в новых отношениях все повторится точно так же. Помните, мы все сочетаем в себе свет и тьму. Не будьте так пристрастны к людям вокруг себя — судьба поддерживает вас и готовит место в вашей жизни для нужного человека.

Космический совет: не будьте так пристрастны к людям вокруг себя.

Рак — гороскоп на сегодня, 18 июля

Отношения — это не просто совместный быт до конца жизни. Это непрерывная работа над совершенствованием себя и своего партнера. Если одному из вас тяжело — второй должен помочь ему вознестись над мутными водами отчаяния. Но так ли это в вашем случае? Убедитесь в этом, и скажите судьбе «спасибо».

Космический совет: помните о том, что отношения — это непрерывная работа.

Лев — гороскоп на сегодня, 18 июля

Если вы влюбляетесь в людей, которые разбивают ваше сердце снова и снова — у вас проблемы, Львы. Остерегайтесь ложных обещаний. Держитесь подальше от тех, чьи слова не сходятся с действиями. Вы достаточно умны, чтобы спасти свое сердце от очередной драмы.

Космический совет: остерегайтесь ложных обещаний.

Дева — гороскоп на сегодня, 18 июля

Что, если жизнь — это спираль, а не прямая линия, Девы? Может быть, вы неспроста снова и снова оказываетесь в схожих ситуациях? Подумайте: что вы можете исправить, сделать лучше? Звезды советуют мыслить позитивно и иметь самые чистые помыслы — искренность станет ключом к успеху этого дня.

Космический совет: искренность станет ключом к успеху.

Весы — гороскоп на сегодня, 18 июля

Весы, звезды видят вас насквозь: вы задумали стать чьим-то занятием на «ночь с пятницы на воскресенье»! Ну и на здоровье — судьба не видит в этом ничего плохого! Всем иногда надо расслабиться — чем вы хуже?

Космический совет: не ставьте себе никаких ограничений.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 18 июля

Вот вам одна мудрая мысль, Скорпионы. Если что-то, чего вы хотите, никак не происходит — вы тратите больше времени на его отсутствие, чем на его присутствие. Сформулируйте цель как можно четче: чего вы хотите? Как это должно выглядеть? Если речь идет о романтическом партнере — вообразите его себе в мельчайших деталях не только внешне, но и с точки зрения его духовной наполненности.

Космический совет: сформулируйте цель как можно четче.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 18 июля

Стрельцы, если вам больно — позвольте себе почувствовать боль. Не пытайтесь мыслить рационально и просто дайте себе чувствовать то, что вы чувствуете. Попытки подавить эмоции ни к чему хорошему вас не приведут.

Космический совет: дайте себе чувствовать то, что вы чувствуете.

Козерог — гороскоп на сегодня, 18 июля

Вы так усердно работали, чтобы иметь то, что вы имеете сейчас, Козероги. Оставьте за собой право отказать тому, кто просит у вас в долг, пусть вам и кажется это неблагородным. Если в деньгах нуждается близкий человек — помогите ему так, как считаете нужным. В случае, если вам все же придется занять некоторую сумму кому-либо — обязательно составьте расписку. Это в ваших интересах. Космический совет: сегодня никому не давайте в долг.

Водолей — гороскоп на сегодня, 18 июля

Не делайте вашим приоритетом тех, кто не делает своим приоритетом вас. Взаимность — сложное искусство, Водолеи, но вы справитесь. Дарите там, где это будет цениться и возвращаться с любовью. Если вы чувствуете, что определенные отношения не совпадают с вашими представлениями, то стоит поставить себя на первое место.

Космический совет: побудьте немного эгоистами.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 18 июля

Что если конец — это замаскированное начало? Откройте себя ветрам перемен и посмотрите, куда они вас ведут. Помните: если судьба забирает у вас что-то — она освобождает место для куда более важных вещей, а не стремится уничтожить вас.

Космический совет: откройтесь переменам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 15 по 21 июля.