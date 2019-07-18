Видео: В России решили строить парковки-пазлы

Парковки-пазлы могут появиться в российских городах уже в следующем году. Речь идет о роботизированных многоуровневых стоянках. Это поможет разместить на ограниченной территории, максимальное количество транспорта. Водителю останется только поставить машину на специальную механическую платформу. После чего система автоматически доставит ее в свободную ячейку на любом этаже.

Главное — никаких аварий и очередей. Первыми пазловые паркинги планируется построить в Московской области. Если проект, который разрабатывает Ростех, станет успешным, такие же стоянки появятся и в крупных мегаполисах, с населением больше миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын уральского депутата насмерть сбил двух человек.