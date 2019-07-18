Уникальные наскальные рисунки найдены в Дагестане

Свои тайны хранят и горы Дагестана. Ученые нашли сразу два неизвестных ранее наскальных рисунка. Изображениям животных несколько тысяч лет и предположительно это древнейшие солнечные и лунные календари. Значения знаков и символов сейчас пытаются разгадать археологи.

Эти петроглифы совершенно случайно нашел Багавдин Гаджиев. Рисунки древних людей спрятаны среди огромных валунов. Для археологов древняя композиция - бесценный источник информации.

Но прочитать таинственные надписи оказалось не так сложно, как уберечь наскальную живопись от вандалов. Слишком много туристов, желающих оставить на письменах свой памятный «автограф».

Бесценные исторические находки изучил Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильские археологи нашли древний библейский город Секелаг.