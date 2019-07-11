Израильские археологи нашли древний библейский город Секелаг

, 14:47 Эфирная новость 61

Специалисты обнаружили поселение, возраст которого превышает три тысячи лет.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Nir Alon, Пятый канал

Сенсационное открытие сделали израильские археологи: они обнаружили древний библейский город Секелаг. Раскопки продолжались четыре года, и сейчас ученые подвели первые итоги. Поселению больше трех тысяч лет и именно там царь Давид скрывался от царя Саула. Специалисты уже заявили: сомнений, что именно там жили филистимляне — нет. Позже этот город был уничтожен пожаром. В ходе раскопок археологи также нашли керамическую посуду, сосуды для хранения вина и масла, оформленные в стиле, типичном для эпохи Давида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали состав идеального бальзама для волос от древних египтянок.

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