Кэти Перри призналась, что в борьбе со старением использует клизмы

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О своих нетрадиционных методах сохранения молодости певица рассказала на австралийском радио.

Фото : Wiese/face to face / www.globallookpress.com

Известная американская певица Кэти Перри в интервью австралийской радиостанции рассказала о своих нетрадиционных методах борьбы со старением, пишет РИА Новости со ссылкой на USA Today.

Певица призналась, что использует очищающие практики Panca Karma. Кэти Перри рассказала, что применяет индийскую методику, суть которой заключается в основном в аюрведическом питании, очищении и применении клизм.

«В результате чувствуешь прилив сил, а весь „мусор“ выводится из организма», — поделилась исполнительница.

Знаменитость также рассказала, что в нетрадиционных методах борьбы со старением ее поддерживает возлюбленный — актер Орландо Блум. Он также применяет подобные практики.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри стала самой «дорогой» певицей 2018 года по версии Forbes. Американская исполнительница возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.

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