Три энергоблока АЭС под Тверью отключились из-за трансформатора

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По данным Росэнергоатома, радиационный фон на территории АЭС и за пределами в норме. Проблем с оборудованием на станции нет.

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Фото, видео : ТАСС / Григорий Сысоев, 5-tv.ru

Три из четырех энергоблоков отключены от сети на Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области из-за замыкания трансформатора, сообщил начальник пресс-службы АЭС Александр Давыдов.

«Произошло отключение линии электропередачи вследствие короткого замыкания трансформатора тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС. В соответствии с алгоритмом автоматики, в 5.02 были отключены от сети три энергоблока — первый, второй и четвертый», — сказал Александр Давыдов.

По его словам, третий энергоблок работает в штатном режиме. Радиационный фон на территории станции и прилегающей территории без изменений. Последствий отключения для потребителей нет. Также сообщается, что отключение энергоблоков не связано с работой основного оборудования станции. Энергоблоки могут подключить к сети уже 19 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед взрывом в небе над Чернобылем видели страшного монстра.

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