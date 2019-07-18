Три энергоблока АЭС под Тверью отключились из-за трансформатора

Три из четырех энергоблоков отключены от сети на Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области из-за замыкания трансформатора, сообщил начальник пресс-службы АЭС Александр Давыдов.
По его словам, третий энергоблок работает в штатном режиме. Радиационный фон на территории станции и прилегающей территории без изменений. Последствий отключения для потребителей нет. Также сообщается, что отключение энергоблоков не связано с работой основного оборудования станции. Энергоблоки могут подключить к сети уже 19 июля.
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