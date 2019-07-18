Лукашенко предложил Путину к декабрю подготовить стратегию по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года — 20-летию Договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией. Такое предложение он озвучил на встрече с главой российского государства в четверг, 18 июля, в Петербурге.
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В этой связи Лукашенко выступил с инициативой к намеченной дате утвердить программу, которая определит для обеих сторон стратегию действий, и поможет «снять текущие проблемы, которые сегодня есть».
Президент России в свою очередь подчеркнул, что разговор этот был начат еще в ходе неформальной встречи накануне на Валааме, и добавил, что он планирует обсудить «в региональном масштабе с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством».
«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — подытожил глава государства.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео посещения Путиным и Лукашенко Валаама.