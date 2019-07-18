Лукашенко предложил Путину к декабрю подготовить стратегию по интеграции

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В 2019 году исполняется 20 лет Договору о Союзном государстве между Россией и Белоруссией.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года — 20-летию Договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией. Такое предложение он озвучил на встрече с главой российского государства в четверг, 18 июля, в Петербурге.

«В декабре — 20 лет нашему Союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», — сказал белорусский лидер.

В этой связи Лукашенко выступил с инициативой к намеченной дате утвердить программу, которая определит для обеих сторон стратегию действий, и поможет «снять текущие проблемы, которые сегодня есть».

Президент России в свою очередь подчеркнул, что разговор этот был начат еще в ходе неформальной встречи накануне на Валааме, и добавил, что он планирует обсудить «в региональном масштабе с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством».

«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — подытожил глава государства.

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года — Союза Белоруссии и России.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео посещения Путиным и Лукашенко Валаама.

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