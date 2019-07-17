Путин и Лукашенко прибыли на Валаам — видео

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Президенты России и Белоруссии посетили службу в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду, 17 июля, прибыли с визитом на остров Валаам.

Лидеры двух государств пришли на службу в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Позже запланирована неформальная встреча президентов.

Рабочий визит Лукашенко в РФ продлится до 18 июля. После посещения святынь Валаама белорусский президент вместе с Владимиром Путиным отправятся в Санкт-Петербург, где примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Владимир Путин регулярно посещает монастырь преподобных Сергия и Германа на Валааме, который был основан в XIV веке и является культурно-историческим объектом и культурным центром. Каждый год на Валаам приезжают более 100 тысяч паломников и туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Владимир Путин поздравил с юбилеем канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

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