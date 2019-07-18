Владимир Путин запретил бестиражные лотереи в интернете

Владимир Путин 18 июля подписал закон, направленный против азартных игр в интернете. Их распространяют под видом бестиражных электронных лотерей, что позволяет организаторам обходить запрет 2006 года. Текст изменений в ФЗ № 138 «О лотереях» опубликован на портале правовой информации.

Какие вводятся ограничения?

Теперь разрешены только тиражные лотереи — то есть с распечатанными билетами. Это ударит по теневому бизнесу азартных игр. Максимальный фонд лотереи не может превышать 70% от общей выручки организатора. Ранее была установлена только нижняя планка — 50%. Десятая часть квартальной прибыли организатора будет перечислятся в федеральный бюджет. Срок действия банковской гарантии для оператора лотереи сокращается с пяти до одного года. Это связано с ужесточающимися требованиями со стороны кредитных организаций.

Ранее 5-tv.ru писал о жителе Калифорнии, сорвавшем джекпот в полмиллиарда долларов.