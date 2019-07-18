Владимир Путин запретил бестиражные лотереи в интернете

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Также был ограничен размер призового фонда.

Фото : Frank Kleefeldt / www.globallookpress.com

Владимир Путин 18 июля подписал закон, направленный против азартных игр в интернете. Их распространяют под видом бестиражных электронных лотерей, что позволяет организаторам обходить запрет 2006 года. Текст изменений в ФЗ № 138 «О лотереях» опубликован на портале правовой информации.

Какие вводятся ограничения?

  1. Теперь разрешены только тиражные лотереи — то есть с распечатанными билетами. Это ударит по теневому бизнесу азартных игр.
  2. Максимальный фонд лотереи не может превышать 70% от общей выручки организатора. Ранее была установлена только нижняя планка — 50%.
  3. Десятая часть квартальной прибыли организатора будет перечислятся в федеральный бюджет.
  4. Срок действия банковской гарантии для оператора лотереи сокращается с пяти до одного года. Это связано с ужесточающимися требованиями со стороны кредитных организаций.

Ранее 5-tv.ru писал о жителе Калифорнии, сорвавшем джекпот в полмиллиарда долларов.

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