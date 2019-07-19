Видео: Два дайвера пропали при погружении в Баренцевом море

, 1:32 Эфирная новость 23

В водах Печенгского залива Мурманской области продолжаются поиски двух пропавших мужчин. В операции задействованы 16 спасателей.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Следственная группа из Мурманска в четверг, 18 июля, выехала на место загадочного исчезновения двух дайверов. Накануне аквалангисты-любители с инструктором погружались в Баренцевом море в приграничной с Норвегией зоне. Двое новичков на берег не вернулись.

Версии ЧП — самые экзотические, даже — атака морских животных, но главное, как убедился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Земенкин, все снимают с себя ответственность и крайними уже делают самих пропавших. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане. Позже их тела были обнаружены водолазами.

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