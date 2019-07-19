Видео: Два дайвера пропали при погружении в Баренцевом море

Следственная группа из Мурманска в четверг, 18 июля, выехала на место загадочного исчезновения двух дайверов. Накануне аквалангисты-любители с инструктором погружались в Баренцевом море в приграничной с Норвегией зоне. Двое новичков на берег не вернулись.

Версии ЧП — самые экзотические, даже — атака морских животных, но главное, как убедился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Земенкин, все снимают с себя ответственность и крайними уже делают самих пропавших. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане. Позже их тела были обнаружены водолазами.