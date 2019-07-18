Видео: Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане

В Дагестане всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция. На побережье Каспийского моря в районе села Уллубийаул накануне пропали четыре человека, в том числе двое детей, младшему из которых восемь лет. Предположительно, все они отдыхали на пляже. К этому часу тело одной из женщин уже найдено — примерно в ста метрах от берега. Поиски остальных продолжаются. На месте работают водолазы МЧС. Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после гибели семьи в реке Лена в Якутии возбуждено уголовное дело.