Видео: Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане

, 7:01 Эфирная новость 44

Среди пропавших — двое детей. Тело одного из взрослых уже найдено, поиски остальных продолжаются.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru

В Дагестане всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция. На побережье Каспийского моря в районе села Уллубийаул накануне пропали четыре человека, в том числе двое детей, младшему из которых восемь лет. Предположительно, все они отдыхали на пляже. К этому часу тело одной из женщин уже найдено — примерно в ста метрах от берега. Поиски остальных продолжаются. На месте работают водолазы МЧС. Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после гибели семьи в реке Лена в Якутии возбуждено уголовное дело.

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