Видео: Госдума приняла поправки об использовании «шпионских гаджетов»

Госдума сегодня законодательно закрепила определение «спецсредства». Под шпионскую атрибутику отныне подпадают устройства, с помощью которых можно проникнуть в помещения, а также получить доступ к информации без ведома их обладателей.

GPS-трекеры для поиска домашних животных или очки с видеокамерами и другие аудио- и видеосистемы бытового назначения выведены из-под действия статей Уголовного кодекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Верховном суде разъяснили при каких условиях граждане не будут привлекаться к уголовной ответственности по статье о незаконном приобретении технических спецсредств для негласного получения информации.