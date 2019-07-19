Видео: Госдума приняла поправки об использовании «шпионских гаджетов»

, 5:13 Эфирная новость 18

Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении поправки в статьи Уголовного и Административного кодексов об обороте шпионских устройств.

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Фото, видео : Rodrigo Reyes Marin / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Госдума сегодня законодательно закрепила определение «спецсредства». Под шпионскую атрибутику отныне подпадают устройства, с помощью которых можно проникнуть в помещения, а также получить доступ к информации без ведома их обладателей.

GPS-трекеры для поиска домашних животных или очки с видеокамерами и другие аудио- и видеосистемы бытового назначения выведены из-под действия статей Уголовного кодекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Верховном суде разъяснили при каких условиях граждане не будут привлекаться к уголовной ответственности по статье о незаконном приобретении технических спецсредств для негласного получения информации.

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