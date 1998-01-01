«Шпионскую» технику для личной безопасности разрешили использовать в России

Пленум Верховного суда Российской Федерации принял постановление с разъяснениями о правилах использования, так называемых «шпионских» устройств, передает «Экономика сегодня».

Согласно документу граждане могут покупать и использовать спецсредства для негласного получения информации для личной безопасности, а также для наблюдения за домашними животными.

В этих случаях действия граждан не подпадают под уголовную статью «незаконное производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Кроме того, положение действительно, если устройство не применяется для посягательства на конституционные права граждан. Верховный суд также разъяснил, что если покупатель «шпионского» оборудования приобрел его в интернете и не знал о его истинном предназначении, то его также нельзя преследовать по уголовной статье.

Тему уголовного преследования за использование подобных устройств поднял фермер из Кургана во время прямой линии с Владимиром Путиным. На мужчину завели уголовное дело за покупку GPS-трекера для теленка. Президент пообещал отрегулировать этот вопрос.