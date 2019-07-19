52-летняя Николь Кидман беременна третьим ребенком

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Голливудская суперзвезда прибегла к процедуре ЭКО.

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Фото, видео : Instagram @keithurban

В семье американской актрисы Николь Кидман и австралийского музыканта Кита Урбана ждут пополнения, пишет сайт KP.RU.

Голливудская звезда рассказала о своем интересном положении по возвращении в Сидней. По ее словам, срок беременности всего несколько недель. По словам близкого к семье источника, Николь забеременела всего после одного этапа ЭКО.

«Это действительно чудо!» сообщил собеседник.

Instagram @keithurban

По его словам, Кит Урбан пребывает на седьмом небе от счастья. Сама Николь также сияет от счастья и выглядит прекрасно. Пара уже воспитывает двух дочерей 11-летнюю Сандэй Роуз и восьмилетнюю Фэйт Маргарет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем во время беременности занимается возлюбленная Тимати.

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