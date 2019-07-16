Видео: В ожидании ребенка от Тимати Решетова тренируется на котах

, 23:08 Видео 107

Российская модель с огромной любовью рассказала своим поклонникам о трех котах, которые живут у нее в доме.

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Фото, видео : Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати российская модель Анастасия Решетова, ожидающая ребенка от рэп-звезды, похоже, тренируется на кошках. В своем Instagram она опубликовала подробный рассказ о своих питомцах — трех котах Джамале, Хусейне и Салеме, к которым воспылала особой любовью во время беременности.

«До беременности я мало времени проводила дома и почти не задумывалась о домашних животных, хотя кошек обожала всю жизнь, в том числе больших и диких. Но после того как я узнала, что стану мамой, все изменилось. Я начала чувствовать, что хочется заботиться еще о ком-нибудь и оживить атмосферу в доме. Сколько же приятных эмоций всем принес наш бенгал Джамал, а следом за ним теперь и остальные ребята», — написала Анастасия, сопроводив пост фотографиями и видео своих любимцев.

Судя по ее рассказу, будущая мама тщательно следит за психологическим состоянием котиков, их здоровьем, соблюдает в доме строгую гигиену и сама регулярно сдает анализы, чтобы не подцепить случайно никакую заразу.

«О том, что коты могут стать для ребенка аллергеном, я тоже не беспокоюсь. Ведь, по идее наоборот — если человек с самого рождения находится в среде с животными, то идет привыкание и организм вырабатывает иммунитет к аллергену. Тем более, котики могут стать отличными друзьями для ребенка в будущем»— уверена Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

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Ранее 5-tv.ru писал, что роды 23-летней Анастасии Решетовой, которые должны произойти в начале осени, обойдутся Тимати в миллион рублей.

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