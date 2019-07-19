Загадочное исчезновение: двух дайверов в Баренцевом море ищут третьи сутки

Привлечение профессионалов ЦентроСпаса и специальной подводной видеотехники не дало ожидаемого результата. В Мурманской области третьи сутки не могут найти даже следов двух дайверов, которые пропали накануне в приграничной с Норвегией зоне. Они погружались с инструктором и еще одним новичком, но на берег не вернулись.

Версии ЧП — самые экзотические, даже — атака морских животных, но главное, как убедился Дмитрий Земенкин, все снимают с себя ответственность за погружение и крайними делают самих пропавших.

Группа аквалангистов вышла в Печенгский залив у поселка Лиихамари. Их было четверо — двое из них пропали при загадочных обстоятельствах. Надежда на спасение людей тает с каждой минутой. А начиналась эта история легко и беззаботно.

«Будем погружаться с аквалангом, рыбалка, отдых, пьянка, соответственно. Я уже немного бухой, но думаю все хорошо будет», — рассказывает на видео Павел Попов еще по дороге в поезде.

Павел Попов — дайвер-новичок. Нырял в паре с другим аквалангистом Александром Кориным. Оба и пропали. Хотя накануне совершили в этом же месте несколько успешных погружений.

Активный отдых на Баренцевом море организовал дайвинг-инструктор Дмитрий Беленихин. Но ответственность он с себя снимает. По его словам, оба дайвера имели сертификаты, а значит могли погружаться парно и без инструктора. В исчезновении дайверов подозревает морских зверей. Говорит о замеченных рядом с кораблем плавниках касаток, голове крупного тюленя и необычной активности дельфинов. Однако, другие не менее опытные дайверы сомневаются в этой версии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Якутии возбудили уголовное дело после гибели четверых взрослых и троих детей в реке Лена после купания на диком пляже.