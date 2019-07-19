«Адмирал Макаров» против «Утеса»: Опубликовано видео стрельб в Черном море

, 9:34 Эфирная новость 15

В Крыму были проведены учебные стрельбы фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес».

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Павлишак, 5-tv.ru

Военно-морские учения прошли 18 июля в Крыму. Наземный ракетный комплекс «Утес» вступил в условное сражение с фрегатом «Адмирал Макаров». По легенде, береговые службы обнаружили в Черном море корабль противника и атаковали его крылатой ракетой.

Экипаж «Адмирала Макарова» отреагировал мгновенно. Меньше чем через минуту мишень была запеленгована, зенитные орудия приведены в боевую готовность, цель успешно поражена.

Стоит отметить, береговой тактический комплекс «Утес» был разработан еще в 60-х годах прошлого столетия. Больше двадцати лет стоял на страже Черноморского побережья в Крыму, однако с распадом Советского Союза пришел в полную негодность.

Украинские власти не нашли средств для поддержания его в боевой готовности. В конце 2016 года «Утес» полностью восстановили, модернизировали и вновь приняли на вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае.

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