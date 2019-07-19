Видео: Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

«Забавное зрелище». Таким эпитетом пресса Китая наградила Военно-Морские силы Украины. При этом главная гордость «москитного флота» Незалежной — бронекатер «Гюрза» — назван «рыбацкой лодкой». На фоне эсминцев США он выглядит жалко. Об этом журналисты Поднебесной пишут в материале, посвященном учениям «Sea Breeze».

Маневры проходят сейчас в Черном море. Авторы статьи подчеркивают: «Гюрза» — очень старое плавсредство, выпущено еще во времена холодной войны. И это лучшая демонстрация безысходности положения украинских вооруженных сил. Поэтому заявления Киева о мощи его армии и флота, пишут китайские СМИ, звучат нелепо.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что немецкие журналисты поведали о возможном «неожиданном» ударе от России.