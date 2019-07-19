«Нафтогаз» предложил России вариант по транзиту газа

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Оценку озвученных «Нафтогазом» условий уже дал российский политик Александр Пушков.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Сивков, Twitter @Alexey_Pushkov

Украинский «Нафтогаз» устраивают условия транзита российского газа, предложенные вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Об этом заявил директор компании Юрий Витренко и подчеркнул, что украинская сторона готова приступить к реализации этого варианта при согласии России.

Согласно предложенной Шефчовичем версии, необходимо заключить операторское соглашение, по которому ежегодно через Незалежную будет проходить 90 миллиардов кубических метров голубого топлива. Также дополнительно должны быть забронированы мощности еще на 60 миллиардов кубометров. В случае, если Москва не готова согласиться на такой вариант, украинская сторона хотела бы «узнать, почему», отметил Витренко на своей странице в Facebook.

Позицию «Нафтогаза» оценил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Пушков. На своей странице в Twitter он отметил, что украинская газовая компания находится «не в том положении», чтобы диктовать России свои условия.

«Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора „Нафтогазу“ умерить амбиции», — полагает Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита газа из России.

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