Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что страну ждет неминуемая техногенная катастрофа в случае прекращения транзита газа из России. По его словам, при таких условиях будет невозможно поддерживать необходимое давление в газопроводах и целые регионы Незалежной останутся без голубого топлива.

« 10,5 миллиардов кубов — это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы газотранспортная система работала, нужно чтобы проходило 45 миллиардов кубов. С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа », — заявил Виктор Суслов.

Политик призвал киевские власти не допускать неаккуратных заявлений в ходе проведения переговоров, чтобы сохранить транзит газа через Украину на определенном уровне.

« Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы », — сказал Виктор Суслов.

Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Нафтогаза» предупредил о надвигающейся катастрофе. По словам Андрея Коболева, Украина замерзнет, если в подземных хранилищах к октябрю не будет 20 миллиардов кубометров газа.