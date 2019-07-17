Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что страну ждет неминуемая техногенная катастрофа в случае прекращения транзита газа из России. По его словам, при таких условиях будет невозможно поддерживать необходимое давление в газопроводах и целые регионы Незалежной останутся без голубого топлива.
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Политик призвал киевские власти не допускать неаккуратных заявлений в ходе проведения переговоров, чтобы сохранить транзит газа через Украину на определенном уровне.
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Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Нафтогаза» предупредил о надвигающейся катастрофе. По словам Андрея Коболева, Украина замерзнет, если в подземных хранилищах к октябрю не будет 20 миллиардов кубометров газа.