Шесть знаков Зодиака, которые не могут смириться с разрывом отношений

Астрологи утверждают, что некоторые люди тяжелее других переносят разрыв со своими вторыми половинками. Эксперты назвали шесть знаков Зодиака, которые с большим трудом переживают расставание с любимыми.

Овен

Люди переживают разрыв со своей половинкой по-разному: кто-то ударяется в работу, кто-то заедает стресс, кто-то тратит всю зарплату на шопинг, Овен же кипит от злости. Он разбивает кулаки о стены, всячески демонстрирует свою агрессию, ломает предметы вокруг себя. Поэтому, пока Овен не пришел в себя после расставания, к нему лучше не соваться с пустяками. Можно схлопотать синяк.

Телец

Представитель этого знака после разрыва отношений уходит в глубокую депрессию. Телец начинает думать, что его жизни пришел конец. По его мнению, он больше никогда не встретит свою любовь. Телец отменяет встречи, тоскует и не хочет выходить лишний раз из дома. Помочь ему в таком состоянии могут только близкие и друзья.

Лев

У этого знака Зодиака есть супер-способность. Лев очень страдает от расставания с любимым человеком, но никто вокруг этого не замечает. Лев плачет и убивается исключительно наедине с собой. Люди, рожденные под этим знаком, тщательно скрывают реальные эмоции и демонстрируют окружающим лишь маску хладнокровия.

Как только Лев оказывается один, он начинает плакать и жаловаться на судьбу. Стоит порадовать его каким-нибудь милым сюрпризом, чтобы он не ощущал себя одиноким.

Скорпион

Представитель знака Зодиака Скорпион вообще не сможет адекватно отреагировать на разрыв. У него все должно быть идеально, он педант, от него нельзя уходить. Скорпион хочет контролировать все, в том числе, другого человека, с которым у него были отношения. В его картину мира просто не укладывается, что кто-то мог поступить не по его плану.

Единственное, что расставит все в жизни Скорпиона по местам — время.

Козерог

Этот знак Зодиака даже пытаться не станет скрывать свои эмоции. Он обрушит на своего бывшего партнера ушата грязи, злобы и желчи. Козерог не будет стесняться в высказываниях, и лучше его экс-возлюбленному держаться подальше, ограничивая общение с вспыльчивым знаком Зодиака.

Козерога нужно просто понять — ему сейчас очень тяжело. Не придавайте серьезного значения его обидным выражениям в ваш адрес. Когда раны на сердце Козерога заживут, он прекратит себя дурно вести. Правда, иногда для этого могут понадобиться годы.

Рыбы

Представитель этого знака очень долго будет осознавать факт того, что он расстался со своей половинкой. В голове этого знака постоянно будут крутиться мысли — а вдруг можно вернуть былую любовь и начать все с начала? Рыбы будут перечитывать трогательные переписки с любимыми и доводить себя этим до слез. Знак зодиака Рыбы будут слушать музыку, смотреть фильмы, перечитывать книги, напоминающие о прошлом.

Чтобы помочь Рыбам пережить тяжелый разрыв — находитесь с ним рядом почаще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 15 по 21 июля.