Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

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Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущую неделю.

Фото : Globallookpress.com /z03, Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Напряженный фон недели связан с борьбой между целями и чувствами. Всему виной оппозиции планет в знаках Рака и Козерога. Ситуацию усугубляют коридоры затмений. Астролог Сергей Седашёв составил прогноз для читателей 5-tv.ru и рассказал, что важнее: цели или чувства. Гороскоп расскажет, каким знакам удастся успешно сгладить противоречие, а каким повезет меньше.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит пережить депрессию: чувствуется недостаток радости и положительных эмоций. При этом у вас много энергии. Наступило время доделать отложившиеся дела. На этой неделе стоит больше времени уделить развлечениями, которые вскоре помогут выйти из депрессивного состояния.

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Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя в целом гармоничная. Практические вопросы удастся решить благодаря собранности и целеустремленности. Чувствительность на неделе повысится, что поможет наладить личную жизнь. Единственный минус — раздражительность. Старайтесь спокойно общаться с людьми.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя пройдет спокойно. В вас будет больше сил, чем обычно. Избыток энергии поможет эффективно действовать и достигать результатов. Без желания и упорства не обойтись.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ожидает очень противоречивая неделя. Готовьтесь, вы будете особо чувствительной к миру и по-разному будете воспринимать красоту мира. Возможна черствость, сухость и неудовлетворенность. Вторая половина недели пройдет спокойней.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя обещает быть позитивной. Энергии и настойчивости много, поэтому вперед к целям. На этой неделе приложите максимум усилий для совершения грандиозных планов и идей. Дерзайте!

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет положительной. Вы почувствуете эмоциональную уравновешенность и собранность, что позволит насладиться жизнью, и, конечно, закончить важные дела. Но про личную жизнь забывать не стоит: планеты особо благоприятны сфере любви.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет напряженной. Можете ощутить разлад в чувствах, сложность с решительностью и эмоциями. Готовьтесь к частым переменам настроения. Но при всех негативных эмоциях вы будете готовы к эффективной работе. Сконцентрируйтесь на делах: они помогут избавиться от плохого настроения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя будет положительной. Эмоциональное состояние, наконец, уладится. Творчество пойдет на пользу: созерцайте и получайте эстетическое удовольствие. Раздражительность все же будет, но с ней вы справитесь быстро.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя позитивная. Вам помогут энергичность и решительность. Сворачивать с выбранного пути не стоит: проявите настойчивость и удивите окружающих своей энергичностью.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет негативной. На этот раз пострадает сфера чувств. Личные отношения не приносят радости, а чувства неудовлетворенности все больше. Поможет лишь собранность и терпение. Настройтесь на будущие цели и действуйте по плану. Так вы ощутите чувство долга.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на неделе присуща раздражительность, что непривычно для знака. Вам будет трудно донести мысли окружающим и принять чужую точку зрения. Единственное, то поможет — философское отношение к жизни. Будьте снисходительны. Возможны конфликты, поэтому стоит избегать переговоров и обсуждений.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя довольно положительная. Баланс между чувствами и разумом позволит в достижении целей. При этом вы будете спокойны духовно. Творческие занятия пройдут с особой продуктивностью: пойте, рисуйте и танцуйте. Практические дела будут решаться так же легко. Воспользуйтесь энергией, поблагодарив Вселенную!

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака будут счастливее всего в паре друг с другом.

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Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

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